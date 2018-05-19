Самуэль Супрайен
№26
Защитник
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 февр. 1989 (32) года
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
19.05.2018 19 мая 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Милан
4 : 1
Верона
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4
Верона
1
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
СПАЛ
3
был в запасе
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 18:00
Беневенто
3 : 0
Верона
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Верона
0 : 5
Аталанта
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0
Аталанта
5
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:45
Верона
1 : 0
Кьево
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1
Кьево
0
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2 : 1
Торино
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2
Торино
1
был в запасе
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
2 : 0
Верона
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Верона
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2
Верона
0
был в запасе
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 14:30
Верона
0 : 1
Рома
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
0
Рома
1
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1 : 4
Верона
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1
Верона
4
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 22:45
Верона
1 : 3
Ювентус
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Ювентус
3
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3
Милан
0
был в запасе