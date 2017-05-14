Николя Морис-Белэй
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 апр. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Бордо
1 : 1
Марсель
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 18:00
Дижон
0 : 0
Бордо
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0
Бордо
0
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Бастия
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2
Бастия
0
был в запасе