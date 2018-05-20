Букари Драме
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
13 янв. 1985 (36) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
СПАЛ
3 : 1
Сампдория
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
3
Сампдория
1
был в запасе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Торино
2 : 1
СПАЛ
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
СПАЛ
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
СПАЛ
2 : 0
Беневенто
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2
Беневенто
0
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
СПАЛ
3
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:00
СПАЛ
0 : 3
Рома
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
СПАЛ
0
Рома
3
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
СПАЛ
0 : 0
Кьево
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
СПАЛ
0 : 0
Ювентус
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
СПАЛ
0
Ювентус
0
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2
СПАЛ
3
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:00
СПАЛ
0 : 4
Милан
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
0
Милан
4
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 14:30
СПАЛ
1 : 1
Интер
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
1
Интер
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
СПАЛ
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
1
СПАЛ
1
был в запасе