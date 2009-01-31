Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джамель Белмади
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
27 марта 1976 (45) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Валансьен
3 : 1
Монако
41'
41'
41'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
41'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Валансьен
3
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2008
05 дек. 2008
пт
21:00
Бордо
2 : 1
Валансьен
05.12.2008
05 дек. 2008
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
2
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Лион
0 : 0
Валансьен
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
2
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур