Жозе Саез
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1982 (38) лет
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Валансьен
1 : 2
Бордо
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Валансьен
1
Бордо
2
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 22:00
Валансьен
0 : 0
Брест
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Валансьен
0
Брест
0
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Кан
1 : 0
Валансьен
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
1
Валансьен
0
был в запасе