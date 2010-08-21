Геоффрой Дюмен
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 нояб. 1980 (40) лет
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Ланс
2 : 2
Монако
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
2
Монако
2
был в запасе
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0
Ланс
1
был в запасе
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Ланс
1 : 2
Нанси
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
1
Нанси
2
был в запасе