Гийом Риппер
№3
Защитник
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Команда
Лозанна-Спорт
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 апр. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Эвиан
0 : 1
Дижон
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Эвиан
0
Дижон
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 22:00
Аяччо
1 : 1
Эвиан
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Аяччо
1
Эвиан
1
был в запасе
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Эвиан
1 : 0
Ницца
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Эвиан
1
Ницца
0
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 2
Эвиан
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
2
Эвиан
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур