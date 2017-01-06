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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Давид Дюкортью
№6
Защитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 апр. 1978 (42) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
23:00
Лез Эрбье
4 : 3
Газелек
11'
11'
11'
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
23:00
11'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
4
Газелек
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала