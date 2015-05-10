Андре-Пьер Жиньяк
№10
Нападающий
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Команда
Тигрес УАНЛ
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 дек. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2015 10 мая 2015 вс 22:00
Марсель
2 : 1
Монако
10.05.2015 10 мая 2015 вс 22:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 36 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 23:00
Марсель
0 : 0
Лион
36'
36'
36'
15.03.2015 15 марта 2015 вс 23:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
0
Лион
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 23:00
Монако
1 : 0
Марсель
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
83'
83'
83'
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
83'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур