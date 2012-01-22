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Евро-2020
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Олимпиада
Бриан Бергуньо
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 янв. 1983 (38) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
был в запасе