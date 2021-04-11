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Теннис
Олимпиада
Мусса Сиссоко
№17
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 июня 1989 (31) год
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
товарищеские матчи. сборные
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
Тоттенхэм
-:-
Манчестер Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
-
Манчестер Юнайтед
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:15
Тоттенхэм
4 : 1
Кристал Пэлас
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:15
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Фулхэм
0 : 1
Тоттенхэм
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
0
Тоттенхэм
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Тоттенхэм
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
3
Тоттенхэм
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
38'
38'
38'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
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