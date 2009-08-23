Паулу Сезар
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 авг. 1978 (42) года
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 22:00
Лилль
1 : 1
Тулуза
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1
Тулуза
1
был в запасе