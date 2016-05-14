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Олимпиада
Мохамед Фофана
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1985 (36) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Лион
43'
43'
43'
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
4
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Реймс
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
53'
53'
53'
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 22' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 22' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 5'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
минуты: 1' - 5' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
18:30
Лион
1 : 0
Реймс
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Лилль
0
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
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