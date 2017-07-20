Бафетимби Гомис
№18
Нападающий
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Команда
Аль-Хиляль
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 авг. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:30
Галатасарай
1 : 1
Эстерсунд
21'
21'
21'
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Галатасарай
1
Эстерсунд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд