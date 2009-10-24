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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Давид Жильотти
№13
Нападающий
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Команда
Консолат Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 мая 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 2
Валансьен
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
0
Валансьен
2
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Монпелье
2 : 1
Сент-Этьен
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
22:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
был в запасе