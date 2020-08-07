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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Блейз Матюиди
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
22:00
Ювентус
2 : 1
Лион
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
2
Лион
1
был в запасе
26.02.2020
26 февр. 2020
ср
23:00
Лион
1 : 0
Ювентус
26.02.2020
26 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Лион
1
Ювентус
0
был в запасе