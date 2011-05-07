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Олимпиада
Кристоф Ландрен
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 июня 1977 (43) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0
Сент-Этьен
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1
Монако
1
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Бордо
2 : 0
Сент-Этьен
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 1
Нанси
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2
Нанси
1
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Осер
2 : 2
Сент-Этьен
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Осер
2
Сент-Этьен
2
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Валансьен
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
1
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Сент-Этьен
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Брест
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
2
Брест
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 2
Ницца
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
2
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
90'
90'
90'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
90'
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2
Сент-Этьен
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:00
Сент-Этьен
1 : 4
Лион
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Лион
4
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Тулуза
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ланс
2 : 1
Сент-Этьен
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Монако
0 : 2
Сент-Этьен
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0
Сент-Этьен
2
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
23:00
Сент-Этьен
2 : 2
Бордо
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Бордо
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 16 тур
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Валансьен
1 : 1
Сент-Этьен
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Валансьен
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лорьян
90'
90'
90'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лорьян
2
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Сент-Этьен
0
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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