Йоан Беналуан
№29
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Тунис
Дата рождения
28 марта 1987 (34) года
Рост
185
Вес
8
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе