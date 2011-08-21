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Олимпиада
Жереми Жано
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 окт. 1977 (43) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
был в запасе
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
был в запасе