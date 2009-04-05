Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жульен Эстебан
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Серветт
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
16 сент. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Сошо
3 : 0
Ренн
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сошо
3
Ренн
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Ренн
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
1
Ренн
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Ренн
1 : 1
Нанси
78'
78'
78'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1
Нанси
1
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур