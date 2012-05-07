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Легкая атлетика
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Олимпиада
Жирес Кембо-Экоко
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 янв. 1988 (33) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.05.2012
07 мая 2012
пн
22:00
Ренн
0 : 2
Монпелье
07.05.2012
07 мая 2012
пн
22:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 36 тур
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
22:00
Лион
1 : 2
Ренн
53'
53'
53'
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
22:00
53'
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
1
Ренн
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
22:00
Марсель
0 : 1
Ренн
74'
74'
74'
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
22:00
74'
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
0
Ренн
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
Ренн
3 : 2
Кан
41'
13'
41'
13'
41'
13'
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
41'
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3
Кан
2
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
Монпелье
4 : 0
Ренн
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
4
Ренн
0
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур