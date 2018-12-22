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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Стефан Мбиа
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
20 мая 1986 (34) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Реймс
0
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Тулуза
0 : 3
Монпелье
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Тулуза
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1
Тулуза
1
был в запасе