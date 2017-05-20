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Олимпиада
Род Фанни
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 июля 1986 (34) года
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Бастия
56'
56'
56'
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Бордо
1 : 1
Марсель
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
22:00
Марсель
2 : 1
Ницца
67'
67'
67'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кан
1 : 5
Марсель
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Кан
1
Марсель
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
85'
85'
85'
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
Марсель
4 : 0
Сент-Этьен
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
4
Сент-Этьен
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Тулуза
0 : 0
Марсель
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
0
Марсель
0
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
18:00
Марсель
1 : 1
Дижон
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1
Дижон
1
был в запасе
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
Лилль
0 : 0
Марсель
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
Марсель
3 : 0
Анжер
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Лорьян
1 : 4
Марсель
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1
Марсель
4
был в запасе
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
23:00
Лион
3 : 1
Марсель
48'
48'
48'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
Марсель
1 : 4
Монако
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Монако
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
2 : 0
Лилль
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
64'
64'
64'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
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