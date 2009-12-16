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Олимпиада
Бруно Шейру
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 мая 1978 (42) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Монако
1 : 0
Ренн
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1
Ренн
0
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Нанси
1 : 2
Ренн
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
1
Ренн
2
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Лорьян
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Ренн
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
1
Ренн
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Ренн
0 : 3
Валансьен
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 54' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0
Валансьен
3
минуты: 54' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
Ренн
3 : 0
Монпелье
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
3
Монпелье
0
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Ренн
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
Бордо
1 : 0
Ренн
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
1
Ренн
0
был в запасе
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
22:00
Ренн
3 : 0
Булонь
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
3
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур