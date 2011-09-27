Джон Менса
№26
Защитник
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Команда
Нитра
Гражданство
Гана
Дата рождения
29 нояб. 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
Лион
2 : 0
Динамо
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Лион
2
Динамо
0
был в запасе
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
Аякс
0 : 0
Лион
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Аякс
0
Лион
0
был в запасе