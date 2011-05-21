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Олимпиада
Петтер Ханссон
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
14 дек. 1976 (44) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Монако
2
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Нанси
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0
Монако
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2
Монако
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0
Марсель
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Монако
2 : 1
Сошо
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Сошо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Монако
0 : 2
Сент-Этьен
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монако
63'
63'
63'
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Монако
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
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