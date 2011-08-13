Пьер-Ален Фро
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 апр. 1980 (40) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 2
Кан
67'
67'
67'
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
67'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
1
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Кан
1 : 0
Валансьен
90'
90'
90'
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
1
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур