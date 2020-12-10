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Олимпиада
Юнус Санкаре
№13
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 сент. 1989 (31) год
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига европы квалификация
франция. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2014/2015
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
ЦСКА
3 : 1
Рома
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЦСКА
3
Рома
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
ЦСКА
0 : 1
Янг Бойз
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Янг Бойз
3 : 0
ЦСКА
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
ЦСКА
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Рома
0 : 0
ЦСКА
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур