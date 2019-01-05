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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Клеман Шантом
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 сент. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:00
Ред Стар
0 : 1
Кан
55'
55'
55'
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала