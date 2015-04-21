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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Зумана Камара
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 марта 1979 (42) года
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
21.04.2015
21 апр. 2015
вт
21:45
Барселона
2 : 0
ПСЖ
21.04.2015
21 апр. 2015
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Барселона
2
ПСЖ
0
был в запасе
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
21:45
ПСЖ
1 : 3
Барселона
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
ПСЖ
1
Барселона
3
был в запасе
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Челси
2
ПСЖ
2
был в запасе
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
ПСЖ
1
Челси
1
был в запасе