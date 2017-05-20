Сильвен Арман
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 авг. 1980 (40) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Ренн
2 : 3
Монако
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Монако
3
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Ренн
1 : 1
Анжер
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
1
Анжер
1
был в запасе
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Бордо
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1
Бордо
1
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
Ницца
1 : 0
Ренн
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1
Ренн
0
был в запасе