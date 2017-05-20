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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Сильвен Арман
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 авг. 1980 (40) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Ренн
2 : 3
Монако
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Монако
3
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Ренн
1 : 1
Анжер
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
1
Анжер
1
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Бордо
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1
Бордо
1
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
Ницца
1 : 0
Ренн
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1
Ренн
0
был в запасе