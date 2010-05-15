Бакари Коне
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
17 сент. 1981 (39) лет
Рост
163
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Лилль
3 : 2
Марсель
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
3
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:00
Марсель
3 : 1
Ренн
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
3
Ренн
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 22:00
Осер
0 : 0
Марсель
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
0
Марсель
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 22:00
Марсель
4 : 1
Ницца
42'
42'
42'
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 22:00
42'
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
4
Ницца
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 32 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 20:00
Марсель
3 : 0
Сошо
90'
90'
90'
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 20:00
90'
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
3
Сошо
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Марсель
1 : 0
Ланс
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1
Ланс
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 23:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
14.03.2010 14 марта 2010 вс 23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Марсель
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лорьян
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
Марсель
3 : 1
Нанси
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
3
Нанси
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 2
Марсель
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
1
Марсель
2
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 23:00
Марсель
5 : 1
Валансьен
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
5
Валансьен
1
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 23:00
Монпелье
2 : 0
Марсель
57'
57'
57'
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2
Марсель
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Марсель
0 : 2
Осер
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
0
Осер
2
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 19 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Марсель
2 : 0
Булонь
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Булонь
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
Ницца
1 : 3
Марсель
86'
86'
86'
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
86'
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Марсель
3
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 23:00
Ланс
1 : 0
Марсель
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 52'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ланс
1
Марсель
0
минуты: 1' - 52' / Франция. Лига 1, 15 тур