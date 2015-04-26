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Теннис
Олимпиада
Эдерсон (Эдерсон Онорато Кампос)
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 янв. 1986 (35) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Кьево
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Лацио
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Лацио
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4
Эмполи
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Верона
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
Торино
0 : 2
Лацио
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Лацио
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
09.03.2015
09 марта 2015
пн
21:00
Лацио
4 : 0
Фиорентина
09.03.2015
09 марта 2015
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
4
Фиорентина
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0
Лацио
3
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Лацио
2 : 1
Палермо
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
2
Палермо
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Дженоа
1
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2
Лацио
1
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 0
Лацио
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0
Лацио
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
22:45
Лацио
0 : 3
Ювентус
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
0
Ювентус
3
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
57'
57'
57'
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 43' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2
Лацио
1
минуты: 43' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
22:45
Верона
1 : 1
Лацио
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1
Лацио
1
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Торино
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2
Торино
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:30
Фиорентина
0 : 2
Лацио
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0
Лацио
2
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3
Сассуоло
2
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
22:00
Палермо
0 : 4
Лацио
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0
Лацио
4
был в запасе