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Олимпиада
Жереми Моро
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 июля 1980 (40) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Валансьен
2 : 1
Ницца
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Валансьен
2
Ницца
1
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Гренобль
1 : 1
Ницца
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Гренобль
1
Ницца
1
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Ницца
0
был в запасе