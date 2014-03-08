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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Веллитон (Веллитон Соарес Мораис)
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 окт. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
-:-
Эльче
1 : 0
Сельта
02.03.2014
02 марта 2014
вс
-:-
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1
Сельта
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Хетафе
1
был в запасе