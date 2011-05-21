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Олимпиада
Джеймс Фаншон
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1980 (41) год
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Ницца
2 : 0
Лорьян
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
2
Лорьян
0
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Монпелье
3 : 1
Лорьян
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
3
Лорьян
1
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Лорьян
1 : 1
Лилль
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Лилль
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ренн
1 : 2
Лорьян
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1
Лорьян
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Сошо
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1
Сошо
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Сент-Этьен
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Нанси
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0
Нанси
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Лорьян
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Валансьен
0
Лорьян
0
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
Лорьян
5 : 1
Бордо
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
5
Бордо
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3
Лорьян
1
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Кан
0 : 2
Лорьян
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Лорьян
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2
Брест
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Лион
3 : 0
Лорьян
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3
Лорьян
0
был в запасе
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
23:00
Лорьян
0 : 0
Монпелье
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0
Монпелье
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Лорьян
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Лорьян
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Лорьян
3 : 0
Ланс
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3
Ланс
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 17 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Ренн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Ренн
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Сошо
2 : 0
Лорьян
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сошо
2
Лорьян
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лорьян
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лорьян
2
был в запасе
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