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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Куэнтин Отон
№29
Полузащитник
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 марта 1988 (33) года
Рост
162
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2015/2016
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Страсбур
3
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2
Ренн
1
был в запасе