Гийом Лякур
№17
Защитник
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 авг. 1980 (40) лет
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2013 31 мая 2013 пт 22:00
Бордо
3 : 2
Эвиан
31.05.2013 31 мая 2013 пт 22:00
был в запасе
Франция. Кубок, Финал
Бордо
3
Эвиан
2
был в запасе