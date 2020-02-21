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Евро-2020
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Олимпиада
Рено Коад
№24
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 сент. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0
Лион
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
4
Метц
1
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Метц
0 : 1
Ренн
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
29'
29'
29'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
2
Монпелье
2
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
51'
51'
51'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Тулуза
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
85'
85'
85'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0
Метц
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 6 тур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
2
Метц
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 0
Метц
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
3
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
66'
66'
66'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
66'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
1 : 1
Метц
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур