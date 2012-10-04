Мамаду Ба
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
25 апр. 1988 (32) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Мольде
2 : 0
Штутгарт
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мольде
2
Штутгарт
0
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Штутгарт
2 : 2
Стяуа
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
2
Стяуа
2
был в запасе