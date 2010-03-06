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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гастон Кюрбело
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 апр. 1976 (45) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Ницца
2 : 3
Нанси
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
2
Нанси
3
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Тулуза
0 : 0
Нанси
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
0
Нанси
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Нанси
0 : 2
Лион
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
0
Лион
2
был в запасе