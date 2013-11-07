Ландри Н'Гуэмо
№21
Полузащитник
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Гражданство
Камерун
Дата рождения
28 нояб. 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
АПОЭЛ
2 : 1
Бордо
37'
50'
37'
50'
37'
50'
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Бордо
1 : 2
Маккаби
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бордо
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур