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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ландри Н'Гуэмо
№21
Полузащитник
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Гражданство
Камерун
Дата рождения
28 нояб. 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2009/2010
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
АПОЭЛ
2 : 1
Бордо
37'
50'
37'
50'
37'
50'
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Бордо
1 : 2
Маккаби
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бордо
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур