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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крис Малонга
№4
Нападающий
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Команда
Лозанна-Спорт
Гражданство
Конго
Дата рождения
11 июля 1987 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Витория Гимараеш
1 : 2
Лион
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Лион
2
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Бетис
1 : 0
Витория Гимараеш
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бетис
1
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Лион
1 : 1
Витория Гимараеш
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лион
1
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Витория Гимараеш
4 : 0
Риека
22'
22'
22'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Витория Гимараеш
4
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур