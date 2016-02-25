Жонатан Бризон
№27
Защитник
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Команда
Ньор
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 февр. 1983 (38) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Базель
2 : 1
Сент-Этьен
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Базель
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сент-Этьен
3
Базель
2
был в запасе