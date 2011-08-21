Паскаль Беренге
№6
Защитник
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Команда
Тур
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 мая 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 3 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Нанси
1 : 1
Лилль
83'
83'
83'
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур