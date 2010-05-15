Дамиан Макалусо
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
3 сент. 1980 (40) лет
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Нанси
1 : 1
Валансьен
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
1
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Монако
2 : 1
Нанси
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Нанси
3 : 2
Ле Ман
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
3
Ле Ман
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Лилль
3 : 1
Нанси
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3
Нанси
1
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Нанси
0 : 0
Монпелье
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Монпелье
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Сошо
1 : 1
Нанси
67'
67'
67'
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сошо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
1
Лорьян
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Тулуза
0 : 0
Нанси
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
0
Нанси
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Нанси
0 : 2
Лион
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
0
Лион
2
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Нанси
1 : 2
Ренн
67'
66'
67'
66'
67'
66'
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Осер
1 : 3
Нанси
45'
45'
45'
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
1
Нанси
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Нанси
0 : 3
Бордо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
0
Бордо
3
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Ланс
2 : 1
Нанси
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2
Нанси
1
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Нанси
0 : 1
Сент-Этьен
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Лорьян
3 : 1
Нанси
51'
51'
51'
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
3
Нанси
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
63'
63'
63'
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 22:00
Лион
3 : 1
Нанси
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
3
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Ле Ман
2 : 1
Нанси
90'
90'
90'
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ле Ман
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 20:00
Нанси
4 : 0
Монако
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нанси
4
Монако
0
был в запасе