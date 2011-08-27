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Олимпиада
Дамьен Грегорини
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 марта 1979 (42) года
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Лорьян
2 : 1
Нанси
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Нанси
1 : 1
Лилль
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур