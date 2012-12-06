Женнаро Брасильяно
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1980 (41) год
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Марсель
2 : 2
Боруссия
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Марсель
2
Боруссия
2
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Боруссия
2 : 0
Марсель
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Боруссия
2
Марсель
0
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Марсель
5
АЕЛ
1
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Фенербахче
2 : 2
Марсель
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фенербахче
2
Марсель
2
был в запасе