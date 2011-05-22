Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фредерик Пикьонн
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Кретель
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 дек. 1978 (42) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Сандерленд
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вест Хэм
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Уиган Атлетик
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Блэкберн
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Хэм
1
Блэкберн
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:10
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
Челси
3 : 0
Вест Хэм
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Астон Вилла
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
Болтон
3 : 0
Вест Хэм
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
14:45
Вест Хэм
2 : 4
Манчестер Юнайтед
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
14:45
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Сток Сити
05.03.2011
05 марта 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Вест Хэм
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
3
Вест Хэм
3
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
16:30
Вест Хэм
0 : 1
Бирмингем Сити
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
0
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
85'
83'
86'
85'
83'
86'
85'
83'
86'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
85'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
05.01.2011
05 янв. 2011
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
5 : 0
Вест Хэм
05.01.2011
05 янв. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
5
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Вулверхэмптон
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Хэм
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
20:30
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
20:30
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
45'
45'
45'
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
45'
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Сити
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Показать все игры