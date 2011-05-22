Фредерик Пикьонн
№10
Нападающий
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Команда
Кретель
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 дек. 1978 (42) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Вест Хэм
0 : 3
Сандерленд
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вест Хэм
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Уиган Атлетик
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Блэкберн
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Хэм
1
Блэкберн
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
Челси
3 : 0
Вест Хэм
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Астон Вилла
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
Болтон
3 : 0
Вест Хэм
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 14:45
Вест Хэм
2 : 4
Манчестер Юнайтед
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 14:45
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Сток Сити
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 16:30
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Вест Хэм
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
3
Вест Хэм
3
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 16:30
Вест Хэм
0 : 1
Бирмингем Сити
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 16:30
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
0
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
85'
83'
86'
85'
83'
86'
85'
83'
86'
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
85'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
5 : 0
Вест Хэм
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
5
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Вулверхэмптон
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Хэм
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
45'
45'
45'
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
45'
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Сити
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур