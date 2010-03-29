Александр Ликата
№10
Нападающий
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 янв. 1984 (37) лет
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.03.2010 29 марта 2010 пн 22:00
Монако
0 : 0
Осер
29.03.2010 29 марта 2010 пн 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Осер
0
был в запасе